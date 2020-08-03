لامبارد: بداية الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي مبكرة جداً

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2020-2021 بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البلوز وبعد انتهاء الدوري خاضوا السبت الماضي نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد أرسنال وخسروه 2-1.

ويسافر تشيلسي لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم السبت، على الرغم من الآمال المحدودة في الوصول إلى ربع النهائي إذ عليهم تعويض خسارتهم 3-0 في مباراة الذهاب شباط/ فبراير الماضي.

كما يستقبل مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد الجمعة على ملعب الاتحاد، مع تفوق بنتيجة 2-1 ذهاباً في مدريد وذلك بمسعى بلوغ المباراة النهائية في لشبونة في 23 آب/ أغسطس.

في حين يلعب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي، الذي يختتم في 21 آب/ أغسطس في كولونيا.

ويعتقد لامبارد، الذي سيكون بدون قائد البلوز سيزار أزبيليكويتا والجناح كريستيان بوليسيتش ضد بايرن بعد تعرضهما لإصابتين في أوتار الركبة خلال مباراة كأس الاتحاد، أن موعد بداية الدوري الممتاز المقرر في 12 سبتمبر للموسم المقبل سيكون مبكراً جداً في هذا السياق.

وقال لامبارد "يحتاج اللاعبون إلى فترة راحة للعب في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي، حتى في أسوأ السيناريوهات التي من المحتمل أن نواجهها ضد بايرن أي خروجنا من هذا الدور، فإن موعد 12 أيلول يبدو مبكر جداً بالنسبة لنا لبدء اللعب مرة أخرى".

وتابع: "أود أن أعتقد أن المسؤولين عن الدوري الإنكليزي سينظرون بجدية في ذلك، وآمل أن يمنحونا بداية عادلة للموسم المقبل، أعتقد أن هذا شيء نستحقه لكوننا نادٍ في الدوري الإنكليزي يتنافس في دوري الأبطال".

وكان لامبارد حريصاً على الإشادة بالموسم المنتهي معتبراً أن فريقه نجح بشكل مطلق، وذلك مع تأمين البلوز التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وقال "أنا سعيد بالموسم ولكنني لا أحب أن أكون متحمساً للغاية عندما تكون هناك مباراة كبيرة قادمة".

وتابع "لكن علينا أن نفكر أن الناس لم يتوقعون منا أن نكون في المراكز الأربعة الأولى. صحيح أننا خسرنا نهائي وهذا أمر محبط بالنسبة لنا. ولكن هناك صورة أكبر نعمل عليها ورأينا الكثير من الأشياء الجيدة فيها".

وأكد لامبارد أن على لاعبيه أن يفخروا بكيفية منافستهم سواء في الدوري أو في نهائي كأس الاتحاد.