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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

لامبارد: "بالمييري سيغيب للإصابة"

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قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنكليزي إن الظهير الأيسر إيمرسون بالمييري سيغيب عن المباريات حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر بعد إصابته في الفخذ خلال الهزيمة 2-1 أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد.

Reuters

وشارك الدولي الإيطالي أساسياً في خمس من ست مباريات بالدوري هذا الموسم وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.  

وذكر لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام غريمسبي تاون اليوم الأربعاء "لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية (منتصف اكتوبر)".  

وتابع "ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الاصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى ألا يغيب طويلاً لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته".  

ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد ثماني نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين.  

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت في الدوري الإنكليزي.  
 

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