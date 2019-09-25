لامبارد: "بالمييري سيغيب للإصابة"

وشارك الدولي الإيطالي أساسياً في خمس من ست مباريات بالدوري هذا الموسم وانضم إلى زميله المدافع أندرياس كريستنسن في قائمة المصابين بعد أن تعرض قلب الدفاع الدنماركي لمشكلة في الركبة في المباراة ذاتها.

وذكر لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة في الدور الثالث لكأس الرابطة أمام غريمسبي تاون اليوم الأربعاء "لن يعود إيمرسون إلى المنافسات حتى انتهاء فترة التوقف الدولية (منتصف اكتوبر)".

وتابع "ستستغرق عملية التعافي عدة أسابيع بعد أن عاودته الاصابة لذا يتعين عدم تعجل الأمور.. إصابة أندرياس ليست خطيرة وأتمنى ألا يغيب طويلاً لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته".

ويحتل فريق المدرب لامبارد المركز 11 برصيد ثماني نقاط بعد انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

ويستضيف تشيلسي منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت في الدوري الإنكليزي.

