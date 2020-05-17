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الدوري الإنكليزي الممتاز

لاكازيت يواجه عقوبة من أرسنال لاستنشاقه "غاز الضحك" !

أعلن نادي أرسنال الانكليزي أنه يأخذ على محمل الجد التقارير التي تحدثت عن استنشاق مهاجمه الفرنسيأالكسندر لاكازيت غاز أوكسيد النيتروجين المعروف بغاز الضحك.

Reuters

وأشارت صحيفة "دايلي ستار" إلى أن لاكازيت ظهر في صور والبالون في فمه وأرسل فيديو إلى أحد أصدقائه قائلاً إنه كان "في المنزل، استرخي وأستنشق البالونات".

وسبق أن تلقى الدولي الفرنسي إنذاراً من النادي اللندني عام 2018 عندما تسرب فيديو له برفقة زملائه الألماني مسعود أوزيل ومواطنه ماتيو غندوزي والغابوني بيار إيميريك أوبامياتغ وهم يتنشقون الغاز المعروف أنه يغيّر صوت الإنسان لثوان معدودة، في ملهى ليلي.

وقال متحدث باسم "المدفعجية" إنها "مسألة خاصة نأخذها على محمل الجد. سنتعامل معها داخلياً".

وهي المرة الثانية التي يخرق فيها لاكازيت القوانين الصارمة للعزل التام في الآونة الأخيرة، بعد أن أنذر الشهر الفائت من خلال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي حيث شوهد واقفاً على مسافة قريبة من شخص كان يقوم بتنظيف سيارته.

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