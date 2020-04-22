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الدوري الإنكليزي الممتاز

لاعبو واتفورد يوافقون على تأجيل تقاضي رواتبهم

وافق لاعبو واتفورد على تأجيل رواتبهم في وقت يواجه فيه النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز متاعب مالية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

Reuters

ولا تزال المسابقات متوقفة في إنكلترا وقال مسؤولو الدوري إنه سيتم استئناف المباريات "عندما تكون الأجواء آمنة". 

وتوصلت أندية ساوثمبتون ووست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد أيضاً لاتفاق مع اللاعبين لتأجيل الرواتب بينما قال أرسنال يوم الاثنين إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة. 

وقال تروي ديني قائد واتفورد لموقع النادي "لا أحد بغض النظر عن طبيعة عمله وموقعه يرغب في خفض الرواتب لذا توصل الجميع لتفاهم جيد لتأجيل الرواتب على المدى القصير، تفاصيل ما اتفقنا عليه تبقى أمراً خاصاً لكنها تصب في مصلحة النادي حالياً".

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