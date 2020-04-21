لاعبو شيفيلد يوافقون على تأجيل تقاضي جزء من رواتبهم

كما وافق المدرب كريس وإيلدر وأعضاء الجهاز الفني والمدير التنفيذي ستفين بيتيس على إرجاء تقاضي جزء من أجورهم لمدة ستة أشهر.

وسبق أن توصل نادياً ساوثمبتون ووست هام إلى اتفاق مماثل مع لاعبيهم فيما بات أرسنال أول ناد في الدوري الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه بشأن الحسم من أجورهم حيث سيتم تخفيض 12.5 في المئة من راتبهم السنوي.

وقال بيتيس في بيان للنادي "إنها فترة صعبة للجميع، ولكن يجب الاعتناء بنادينا وأنا سعيد أن اللاعبين حذوا حذو كريس والجهاز الفني وساهموا (في مساعدة النادي)، يؤكد ذلك أنهم يهتمون بشيفيلد يونايتد".

وتابع "يجب الاشادة باللاعبين ليس فقط لما فعلوه ولكن أيضاً لدورهم في مبادرة "players togethers" (اللاعبون سوياً) مع أندية الدوري الممتاز".

وأطلق لاعبو الـ "برمير ليغ" بادرة " players togethers" من أجل جمع الأموال لمساعدة الطواقم الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس "كوفيد-19".

ويعتقد مسؤولون في رابطة الدوري الممتاز أن الوباء سيتسبب بخسائر بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) في حال تعذر إنهاء الموسم.

وتوقفت المباريات منذ شهر آذار/مارس الفائت إلى أجل غير مسمى في الوقت الذي تنازع فيه بريطانيا للسيطرة على الوباء.

وفي حال تعذّر استكمال الموسم، سيكون شيفيلد من أكثر الأندية المتضررة بعد أن كان قريباً من بلوغ احدى المسابقتين الأوروبيتين (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) للمرة الأولى في تاريخه.

إذ يحتل الفريق الذي عاد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، المركز السابع في الترتيب بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الرابع ونقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس ولديه مباراة مؤجلة. كما وبلغ ربع نهائي مسابقة الكأس حيث من المفترض أن يستضيف أرسنال على أرضه.