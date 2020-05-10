لاعبو الدوري الممتاز قلقون من استئناف الموسم

وترغب رابطة الدوري في استئناف الموسم في حزيران/يونيو على ملاعب محايدة بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس في رياضة يحدث فيها الكثير من التلامس والاحتكاك.

وأبلغ بارنز صحيفة تايمز "هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات حبلى وببعض الناس التي تعاني من مشكلات صحية".

وتابع "موقفي بخصوص الدوري الإنكليزي الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون هناك في أيام السبت ولن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا".

وجاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لثالث لاعب من برايتون آند هوف ألبيون مطلع الأسبوع ليثير المزيد من المخاوف بشأن استئناف المسابقة.

ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري يوم الاثنين لمناقشة إمكانية استئناف 92 مباراة متبقية في الموسم.