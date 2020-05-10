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الدوري الإنكليزي الممتاز

لاعبو الدوري الممتاز قلقون من استئناف الموسم

قال بوبي بارنز نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنكلترا إن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع تخطيط الدوري الإنكليزي الممتاز باستئناف الموسم وسط جائحة كورونا.

Reuters

وترغب رابطة الدوري في استئناف الموسم في حزيران/يونيو على ملاعب محايدة بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس في رياضة يحدث فيها الكثير من التلامس والاحتكاك. 

وأبلغ بارنز صحيفة تايمز "هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات حبلى وببعض الناس التي تعاني من مشكلات صحية".

وتابع "موقفي بخصوص الدوري الإنكليزي الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون هناك في أيام السبت ولن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا". 

وجاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لثالث لاعب من برايتون آند هوف ألبيون مطلع الأسبوع ليثير المزيد من المخاوف بشأن استئناف المسابقة. 

ومن المنتظر أن تجتمع أندية الدوري يوم الاثنين لمناقشة إمكانية استئناف 92 مباراة متبقية في الموسم.

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