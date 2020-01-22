لابورت متفاجئ من عودته المبكرة

وشارك لابورت، بطريقة مفاجئة، في التشكيلة الأساسية لسيتي خلال الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المرحلة الرابعة والعشرين الثلاثاء، بعد غيابه عن الفريق الاول منذ ما يقارب خمسة أشهر.

وغاب لابورت (25 عاما) عن صفوف سيتي منذ تعرضه لإصابة قاسية في أوتار الركبة امام برايتون في 31 آب/أغسطس الماضي.

وشارك الفرنسي 78 دقيقة أمام شيفيلد قبل أن يخرج، وهو بات يتطلع الآن لما تبقى من الموسم، إذ لا يزال فريقه ثاني الترتيب.

وقال لابورت "كان من المفترض أن أعود في وقت لاحق ولكن تحدثت مع المدرب وحاولت اليوم (الثلاثاء)، وقال لي إنني سألعب لذا أنا سعيد جدا كوني عدت في أقرب وقت ممكن وأصبحت قادرا على مساعدة الفريق".

وتابع "كان مهما جدا بالنسبة لي التواجد مع الفريق وأشارك في المباراة. كان اختبارا جيدا للياقة البدنية. المباراة كانت صعبة لأنهم أقوياء جدا، إنه فريق جيد".

وتابع اللاعب الذي انتقل إلى سيتي في كانون الثاني/يناير 2018 من اتلتيك بلباو الإسباني "كان من الصعب بالنسبة لي (أن أكون خارج الفريق)، رأى زملائي معاناتي، ولكن الآن بإمكاني مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي".

وعاني سيتي بطل لإنكلترا في الموسمين الماضيين في خط الدفاع منذ غياب لابورت ونجح في عودته بالمساهمة في منح سيتي أول شباك نظيفة منذ 29 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وأعرب غوارديولا عن سعادته بعودة لابورت واصفا اياه بأفضل قلب دفاع على الطرف الأيسر في العالم.

وقال الدولي الفرنسي "إنه أمر رائع أن أسمع ذلك من المدرب الذي أعتبره أحد أفضل مدربي العالم، إن لم يكن الأفضل. أنا سعيد جدا لسماع هذا الكلام ولكن علي العمل للمحافظة (على مركزي) والتقدم".