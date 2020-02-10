كيف قلب أنشيلوتي إيفرتون رأساً على عقب

وبسبب 17 نقطة حصدها خلال هذه الفترة صعد إيفرتون إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين ما يعزز فرصته في التأهل للعب في الدوري الأوروبي بينما يتخلف بفارق خمس نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.



وعند تعيين أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني شكك كثيرون ومنهم عدد من مشجعي الفريق في قدرة المدرب الإيطالي المخضرم على الاضطلاع بهذه المهمة.

وقال هؤلاء إنه رغم خبرة أنشيلوتي وفوزه بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات، إلا أنه حقق هذه الألقاب مع ميلان وريال مدريد وفاز بدوري إنكلترا الممتاز مع تشيلسي، وأنه بذلك أثبت نجاح قدراته التدريبية مع الفرق الكبيرة الراسخة وليس في بناء الفرق المتواضعة وتطويرها وقيادتها للنجاح.



لكن في الواقع جاءت انطلاقة أنشيلوتي في عالم التدريب عندما حول ميلان صاحب الأداء المتواضع إلى بطل لأوروبا دون الكثير من التغييرات في التشكيلة وذلك عن طريق تطبيق أساليب ومبادىء تدريبية صحيحة نجحت في إخراج أفضل ما في جعبة التشكيلة بصورة أفضل من سابقيه.

ومثلما فشل المدرب التركي فاتح تريم في تحويل ميلان إلى قوة فعالة فشل المدرب البرتغالي ماركو سيلفا في تحويل لاعبي جوديسون بارك إلى قوة قادرة على المنافسة بين أول ثمانية فرق في دوري إنكلترا.

وحالياً إيفرتون موجود في المكان الذي يفترض أن يتواجد فيه تقريباً في الدوري الانكليزي. وإذا ما تعاقد الفريق مع بعض الإضافات المهمة خلال الصيف فإن أنشيلوتي ربما يقوده لنجاحات أكبر.

كاهيل يمتدح أنشيلوتي

ومن الدوحة في تصريح خاص لـbeIN SPORTS قال الأسترالي تيم كاهيل لاعب إيفرتون (2012-2014)، واصفاً أنشيلوتي: "إنه رجل نبيل، احترمه كثيراً، ولديه هالة عظيمة في الوقت الحالي، يحلق إيفرتون وهو تحت قيادته. من خلال خبرته ومعرفته".



وختم حديثه حول إمكانية تحصيل إيفرتون لمركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا فقال كابتن منتخب أستراليا السابق "مع أنشيلوتي، كل شيء ممكن".