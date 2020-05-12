كونتي يمتدح لامبارد ويتوقع له مستقبلاً باهراً في التدريب

وتولى لامبارد القيادة في ستامفورد بريدج بعد رحيل ماوريتسيو ساري لقيادة يوفنتوس.

وقاد كونتي تشيلسي لموسمين قبل مواطنه ساري، وفاز بالدوري الممتاز في 2016-2017، وودع الفريق محملاً بكأس الاتحاد الإنكليزي بعد ذلك بعام.

وقدم لامبارد شكلاً متسقاً للبلوز هذا الموسم، وحصل على الاستحسان من الجماهير والخبراء خصوصاً مع منح الفرصة للشباب مثل تامي أبراهام وماسون ماونت وجعل البلوز يحتلون المركز الرابع قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا في آذار/ مارس".

وقال كونتي، مدرب إنتر الحالي، لقناة سكاي سبورتس "أعتقد أن فرانك يقوم بعمل جيد حقاً، هذه هي تجربته الثانية كمدرب، والتجربة على هذا المستوى ليست سهلة".

وتابع: "أعتقد أن لديه المهارات والقدرة على أن يصبح واحداً من أفضل المدربين في العالم. عليه أن يستمر في العمل بهذه الطريقة وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

وفيما يتعلق بتغيير مركز نغولو كانتي أحد أهم اللاعبين في الدوري الإنكليزي بين كونتي وساري ومؤخراً لامبارد: "يمكن أن يلعب بأي مركز في خط الوسط، نحن نتحدث عن لاعب رائع، أفضل لاعب، إنه رائع مع الكرة أو بدونها، وعندما يكون لديك كانتي في فريقك، يمكنك أن تعتقد أنك تلعب بـ12 لاعباً، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي كمدرب".