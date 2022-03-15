كونتي يطالب كاين وسون ولوريس بقيادة توتنهام إلى دوري الأبطال

وتعقدت مهمة توتنهام في احتلال أحد المراكز الاربعة الأولى المؤهلة للمسابقة القارية الأم عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-3 في المرحلة التاسعة والعشرين، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثامن برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يستقبل ليفربول الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

وأكد كونتي أنه يتوجب على فريقه الفوز في معظم مبارياته المتبقية للعودة إلى المسابقة الأعرق، لذا يدرك أهمية حاجته إلى أن يكون نجومه في القمة.

قال المدرب الإيطالي عشية رحلة فريقه لمواجهة برايتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة "في حال أردت أن تحصل على أمل للصراع حتى النهاية من أجل أهداف كهذه، فإنها اللحظة الّتي يتوجب عليّ فيها أن أطلب الكثير من اللاعبين الكبار".

وتابع "إلى هاري، هوغو وسوني. يتوجب على هؤلاء اللاعبين قيادة الفريق وأن يحافظوا علينا حتّى النهاية. في الوقت الحالي، الخبرة مهمة جداً. لا نملك الكثير من الخبرة في هذا الفريق ومن الحق الطلب من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة الكبيرة منح كل شيء".

وأردف "اعتقد أنهم يقدمون كل شيء، ولكن نسبة 100 في المئة ليست كافية. علينا أن نطلب 120 في المئة، 130 في المئة من أجل هذا النوع من الأهداف" في اشارة إلى التأهل لدوري الأبطال.

وتنافس أندية مانشستر يونايتد (50 نقطة) ووست هام (48) وولفرهامبتون (46) على مركز ضمن الأربعة الأوائل، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر مع 70 نقطة والذي يتقدم بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر ليفربول و11 عن تشيلسي الثالث.

وأكد كونتي أن الأمور "في إنكلترا ليست سهلة" و"عندما تبدأ الموسم تفكر بشكل طبيعي أنها أربعة أندية في النهاية، وأن هذه الفرق هي من تتأهل إلى دوري الابطال: يونايتد، سيتي، تشيلسي وليفربول".

وختم قائلاً "ولكن في الموسم الماضي عانى ليفربول لحجز مركزه في دوري الأبطال. هذا الموسم يحصل الأمر ذاته مع يونايتد. هذا الدوري صعب للغاية".

