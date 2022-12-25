كونتي منزعج من الغيابات

وأشار كونتي إلى أنه ربما يقرر إراحة بعض اللاعبين وعدم إشراكهم في مباراة الغد في مواجهة برنتفورد نتيجة لذلك.

ومن بين 12 لاعباً في توتنهام شاركوا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ قرر كونتي استبعاد حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس والأرجنتيني كريستيان روميرو من تشكيلة مباراة الغد بعد أن شاركا في المباراة النهائية لكأس العالم الأحد الماضي.

وقال كونتي: "من المستحيل منحهم الكثير من الراحة وبالتأكيد هؤلاء الذين لم يشاركوا في كأس العالم وعملوا طوال أربعة أسابيع فهم في مستوى أفضل من هؤلاء الذين عادوا بعد نهاية كأس العالم".

وتابع: "ولهذا أعتقد أنه لابد لي من اتخاذ أفضل قرار بالنسبة لمباراة برنتفورد" مضيفاً أن اللاعبين العائدين من كأس العالم "ليسوا في أفضل مستوى" في الوقت الحالي.

وسيغيب رودريغو بنتانكور عن المباراة بسبب الإيقاف لكنه أيضاً يعاني من مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيغيب ريتشارليسون لثلاثة أو أربعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال اللعب لمنتخب البرازيل في كأس العالم.

وقال كونتي إن لوكاس مورا يعاني من إصابة في أربطة الكاحل وأضاف: "هذا موقف صعب لأن فريقي يملك لاعباً جيداً لكنه غير جاهز للعب وهذا يعني أنه وكأنه غير موجود".