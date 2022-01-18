كونتي متفاجئ من تأجيل مباراة توتنهام وأرسنال

وكانت الرابطة وافقت على طلب أرسنال إرجاء مباراته لعدم قدرته على توفير 13 لاعباً وحارس مرمى بسبب العديد من الإصابات، أكانت بدنية أو بفيروس كورونا او الإيقاف او انشغال بعض اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وبات لتوتنهام أربع مباريات مؤجلة في الدوري في الشهرين الأخيرين.

عانى سبيرز من تفشي فيروس كورونا في صفوفه في كانون الاول/ديسمبر الفائت ورأى كونتي أن كوفيد-19 يجب أن يبقى السبب الوحيد لتأجيل المباريات.

قال كونتي على هامش المباراة المؤجلة ضد المضيف ليستر سيتي الأربعاء: "أعتقد أنه إذا قررت رابطة الدوري الممتاز تأجيل المباريات بسبب الإصابات البدنية، فهذا يعني أنه ربما يتعين عليها محاولة جدولة المباريات بطريقة أفضل وتقليل (عددها)".

وتابع "هذه المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها بطولة تؤجل مباريات بسبب الإصابات البدنية. إنه أمر غريب جدًا وأنا متفاجئ".

وكان توتنهام أعرب عن استيائه في بيان جراء قرار التأجيل الذي اتخذ قبل قرابة 24 ساعة فقط من صافرة البداية.

تأجلت 22 مباراة في المجمل في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الشهرين الاخيرين ما يهدد بزحمة مباريات في الأشهر الأخيرة من الموسم لتعويضها.

وأضاف مدرب إنتر السابق: "أعتقد أنه عندما يسمح الوضع باللعب، يجب أن نلعب. لا أن نؤجل بسبب إصابات بدنية او بسبب انشغالات دولية".

وتابع "أعتقد أنه لدينا مشكلة كبيرة لحلها وهي كوفيد، وهي السبب الوحيد الذي يسمح بالتأجيل، لا لأسباب أخرى".

وختم مدرب تشيلسي السابق: "صراحة إنها المرة الأولى في حياتي - ولديّ خبرة في كرة القدم - أرى هكذا نوع من القرارات. إنها غريبة جدًا".

ويحتل توتنهام المركز السادس في الـ"برميرليغ"، على بعد أربع نقاط من وست هام صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، لكنه خاض أربع مباريات أقل.

