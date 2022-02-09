كونتي لا يغلق الباب أمام عودة إريكسن إلى توتنهام

وقال كونتي الذي أشرف لمدة موسمين في إنتر ميلان الإيطالي على تدريب إريكسن الذي تعرض لسكتة قلبية الصيف الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا "بالطبع، إريكسن جزء من تاريخ توتنهام. العودة إلى هنا ستكون فرصة جيدة بالنسبة له ولي وللنادي".

وأضاف "بصراحة، فوجئت بالموقف لأنني اعتقدت أن كريستيان سيحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة للعب في إنكلترا".

وكان إريكسن سقط أرضاً أمام فنلندا في حزيران/يونيو الماضي خلال الجولة الأولى من منافسات الدور الأول لنهائيات البطولة القارية وتم إنعاشه من قبل خدمات الطوارئ قبل نقله الى المستشفى.

وتم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان للاعب البالغ 29 عاماً، ومنحه الأطباء الأمل في أن يتمكن من العودة إلى عشقه الأوّل الكرة المستديرة.

ونجح إريكسن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، أي بعد سبعة أشهر من الحادثة، في التوقيع على عقد حتى نهاية الموسم مع برنتفورد الذي يشرف على تدريبه مواطنه توماس فرانك ويضم العديد من اللاعبين الدوليين الدنماركيين في صفوفه.

وتابع كونتي "أنا أول من تسعده رؤيته على أرضية الملعب لأننا قضينا وقتًا ممتعًا حقًا معًا في إنتر ميلان".

وختم قائلا "لقد فزنا بالبطولة وقضينا موسمين مهمين معًا. أبعث له بأطيب تمنياتي للمستقبل. ولا نعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث. سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أحضره مرة أخرى وأعمل معه مرة أخرى".

وكان إريكسن قبل انضمامه إلى إنتر ميلان، عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق اللندني بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ونافس على لقب الدوري وبلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019.