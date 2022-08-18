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الدوري الإنكليزي الممتاز

كونتي لا يتوقّع إيقافه بعد طرده مع توخيل

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توقع الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام أن يتواجد مع فريقه على الدكة عندما يستضيف وولفرهامبتون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت، على الرغم من طرده بعد التعادل الناري أمام مضيفه تشيلسي 2-2 في نهاية الأسبوع الماضي.

Reuters


وطُرد كونتي ونظيره الألماني توماس توخيل بعدما تواجها مرتين خلال اللقاء الذي جمع بينهما في المباراة التي انتزع فيها توتنهام تعادلاً بفضل رأسية قاتلة من مهاجمه هاري كاين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكان الاتحاد المحلي للعبة وجه إلى المدربين تهمة السلوك غير اللائق ومنحهما حتى مساء الخميس لقبول التهمة أو الاستئناف.

ولكن بخلاف ما يحصل عندما يتم طرد أحد اللاعبين، من الممكن ألاّ تتم معاقبة كونتي وتوخيل بالإيقاف.

وتعقيباً على ما حصل، قال كونتي الخميس "علينا أن نقبل ونحترم كل قرار لكنني أعتقد أن هذا النوع من المواقف يمكن أن يحدث في بعض الأحيان".

وتابع "هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي لا يتصرف فيها مدربان بالطريقة الصحيحة أو لا يتفقان" و"لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن علينا المضي قدماً واحترام بعضنا البعض. وبالنسبة لي، انتهت المسألة هنا".                
 

الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أنتونيو كونتي تشيلسي توماس توخيل
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