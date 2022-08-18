كونتي لا يتوقّع إيقافه بعد طرده مع توخيل



وطُرد كونتي ونظيره الألماني توماس توخيل بعدما تواجها مرتين خلال اللقاء الذي جمع بينهما في المباراة التي انتزع فيها توتنهام تعادلاً بفضل رأسية قاتلة من مهاجمه هاري كاين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكان الاتحاد المحلي للعبة وجه إلى المدربين تهمة السلوك غير اللائق ومنحهما حتى مساء الخميس لقبول التهمة أو الاستئناف.

ولكن بخلاف ما يحصل عندما يتم طرد أحد اللاعبين، من الممكن ألاّ تتم معاقبة كونتي وتوخيل بالإيقاف.

وتعقيباً على ما حصل، قال كونتي الخميس "علينا أن نقبل ونحترم كل قرار لكنني أعتقد أن هذا النوع من المواقف يمكن أن يحدث في بعض الأحيان".

وتابع "هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي لا يتصرف فيها مدربان بالطريقة الصحيحة أو لا يتفقان" و"لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن علينا المضي قدماً واحترام بعضنا البعض. وبالنسبة لي، انتهت المسألة هنا".

