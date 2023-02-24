كونتي "قريب" من العودة ولكن ليس قبل موقعة تشلسي

ويتعافى كونتي من جراحة لاستئصال المرارة في إيطاليا بعد أن طلب منه الأطباء الخلود للراحة مرة أخرى.

لم تكن عودة المدرب البالغ 53 عاماً ناجحة إذ خسر توتنهام أمام ليستر سيتي 1-4 في المرحلة 23 من البريميرليغ وميلان الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر الخضوع للراحة مجدداً معتبراً أنه تسرّع بالعودة.

من ناحيته، قاد ستيليني النادي اللندني للفوز على وست هام 2-0 في المرحلة الماضية، وكان على اتصال منتظم مع كونتي.

قال ستيليني للصحافيين الجمعة في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المنتظرة عندما سُئل عن عودة كونتي "لا أعتقد ذلك (لمباراة تشلسي)".

وأضاف "هذه ليست اللحظة، لكنه قريب جداً لأنني أشعر أيضاً بطاقته. نتكلم عبر الهاتف ثلاث مرات يومياً، وفي المساء أيضاً، لذلك أشعر كما لو كان أنتونيو هنا".

وأردف "نتحدث كثيراً، وإذا قارنا الفترة التي خضع فيها أنتونيو للجراحة منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن، فإن الأمر مختلف تماماً" و"يعرف كل الأمور وننقل إليه شعورنا، هذا الإحساس تجاه اللاعبين".