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الدوري الإنكليزي الممتاز

كلوب ينتقد بريطانيا !

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عبّر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن شعوره بالإحباط بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صفقات الانتقالات في ظل تطبيق لوائح جديدة بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

AFP

ولن يسمح لأندية الـ"بريميرليغ" بالتعاقد مع لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح عمل في حين لن يسمح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تطبيقا للوائح ما بعد الخروج البريطاني من أوروبا.  

ونقلت صحيفة الغارديان عن كلوب قوله "حتى الآن أنتظر أول مزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما الذي تحسن فعليا بعد الخروج. بالتأكيد أنا غير مؤهل للحكم على هذه الأمور لكني كشخص مهتم فإنني أنتظر أول تأثير إيجابي للخروج".  

وأشار كلوب إلى أن مسؤولي كرة القدم فعلوا كل المستطاع لتخفيف تأثيرات الخروج على مجالهم مؤكدا أن النتائج كان من الممكن أن تكون أكثر سوءً لولا تحرك هؤلاء المسؤولين.  

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