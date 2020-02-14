كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن ماني وميلنر



وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 2-1 على وولفرهامبتون واندرارز في 23 يناير/كانون الثاني الماضي بينما غاب ميلنر عن آخر سبع مباريات بجميع المسابقات بسبب إصابة عضلية.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة نوريتش سيتي متذيل الدوري غدا السبت "عاد ميلنر وساديو. وبعودتهما نفكر فورا في إمكانية مشاركتهما بالتشكيلة الأساسية وأتمنى أن يكون الوضع كذلك".

وأضاف "باستثناء (شيردان) شاكيري و(ناثانيال) كلاين و(بول) غلاتزل يتدرب جميع اللاعبين ولدينا خيارات جيدة ونتمنى أن يستمر هذا الوضع وهذا سيكون رائعا في مرحلة الحسم بالموسم".

وخسر نوريتش 4-1 بملعب أنفيلد في اليوم الافتتاحي للموسم لكن كلوب حذر من المنافس الذي وضع فريقه تحت الضغط في الشوط الثاني.

وتابع "سجلنا أربعة أهداف وسجلوا هدفا.. لكنهم حصلوا على فرص أكثر وكان هذا تحذيرا جيدا في بداية الموسم لأننا لم نكن في قمة الجاهزية. يمر الفريقان الآن بوضع مختلف وندرك قدرات نوريتش جيدا".

