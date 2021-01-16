كلوب يشتكي وفرنانديز يرد معركة ليفربول - يونايتد بدأت

وأعرب كلوب عن استياءه من عدم حصول فريقه على ركلة جزاء خلال الخسارة أمام ساوثهامبتون في وقت سابق من هذا الشهر وأشار الألماني إلى عدد الضربات التي احتسبت لصالح يونايتد.

ومنذ بداية الموسم الماضي، نال يونايتد 20 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 10 لليفربول.

الرد جاء من نجم الشياطين الحمر البرتغالي فرنانديز، الذي سجل خمس ركلات جزاء في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، الذي أكد أنه لا يتأثر بمثل هذه التصريحات، مشيرًا أيضًا إلى أن كلوب كان يحاول الضغط على الحكام قبل رحلة يونايتد إلى أنفيلد يوم غدٍ الأحد.

وقال: "الناس تتحدث دائماً، لكنني حقًا لا أهتم. أنا لا أركز على ما يقولونه. لدينا لاعبون سريعون حقًا في المقدمة".

وأضاف "أنتوني مارسيال هو واحد من أفضل اللاعبين ضد لاعب واحد في منطقة الجزاء، ماركوس راشفورد لاعب آخر سريع ولديه أقدام سريعة، ويمكنه أخذ الكرة بعيدًا عن المدافع في أي لحظة. من الطبيعي في بعض الأحيان، بسبب ذلك؛ أن يُعَرقوا ويسقطوا وننال ركلات الجزاء".

سجّل ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد 3 اهداف في آخر 4 مباريات بمواجهة ليفربول في الدوري الممتاز، وعادت هذه الأهداف بـ4 نقاط على مانشستر يونايتد. وحدهم واين روني (6) وآندي كول (4) وراين غيغز (4) سجّلوا أهدافًا أكثر في الدوري الممتاز بمواجهة ليفربول لفائدة الريد ديفيلز

وتابع البرتغالي "يمكن للناس أن يتحدثوا ويقولوا ما يريدون، لكن بالنسبة لي وللفريق، النقطة الأساسية هي الاستمرار في القيام بالأشياء الصحيحة وعندما نحصل على ركلة جزاء لا نفكر سوى بتسجيلها، لقد لعبت في البرتغال وعندما تلعب في سبورتنغ لشبونة، يتحدث بنفيكا وبورتو دائمًا عن هذا النوع من الأشياء - أحيانًا للضغط على الحكم".

يزور يونايتد متصدر الترتيب منافسه حامل اللقب ليفربول والفارق بينهما 3 نقاط لمصلحة فريق المدرب البرتغالي سولشار.

سيكون هذا اللقاء مباراة يورغن كلوب مدرّب ليفربول رقم 200 في الدوري الممتاز – فاز في 127 مباراة من مبارياته الـ199 حتى الآن، ووحده جوزيه مورينيو حقق انتصارات اكثر في اوّل 200 مباراة له في تاريخ البطولة (137). كما انّ كلوب هو المدرّب الـ10 الذي يبلغ عتبة الـ200 مباراة في دوري النخبة مع ليفربول، وفي رصيد الألماني عددًا من الإنتصارات يفوق جميع أسلافه في اوّل 200 مباراة.

حقق ليفربول لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ عام 1990 العام الماضي، وأصبح في سجلاته 19 لقباً، على بعد لقب واحد من معادلة رقم ملك أولد ترافورد، وقال فرنانديز إن اللاعبين كانوا على دراية بمدى أهمية هذه السجلات للجماهير.

وقال: "لا تريد أن يكون منافسوك في مستواك، أو بنفس القدر من الجوائز مثلك، لذلك من الواضح للجميع هنا في النادي وفي غرفة الملابس، الجميع يعرف ماذا يعني ذلك للجماهير".

وختم حديثه بالقول: "سيكون الأمر أكثر متعة مع 21 لقباً لنا وليفربول لا يزال لديه 19 بالطبع".