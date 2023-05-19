كلوب يرى أنّ إيقافه لن يؤثر على أداء ليفربول

وأُوقف كلوب مباراتين بعد التشكيك في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز "الريدز" على توتنهام في نيسان/أبريل الماضي ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي.



وقال كلوب للصحافيين الجمعة: "توقعت عقوبة مع كل الأشياء التي نعرفها وكل الأشياء التي يمكن أن نسمعها".

وتابع: "كان الناس من حولي سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أنّ الأمر سيكون أطول. لذا، هناك مباراة واحدة، لا بأس".

ويأتي غياب كلوب في فترة حسّاسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لإنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى المسابقة القارية الأمّ. إذ يتخلف حاليًا عن يونايتد الرابع بنقطة واحدة لكن الأخير خاض مباراة أقل.



حقّق ريدز الفوز في مبارياته السبع الأخيرة، وقال كلوب: "من وجهة نظر مراقب، فسأكون في موقف أفضل كثيرًا لرؤية المباراة، سبق أن حصل ذلك سابقًا أمام ساوثهامبتون (عندما تمّ إيقافه أيضًا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي) وكان من المفيد للغاية رؤية المباراة من بعيد".



يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة 37 ما قبل الأخيرة.