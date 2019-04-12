كلوب يدين العنصرية "البغيضة" بحق صلاح

وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة قبل يومين من مباراة مرتقبة ضد ضيفه تشلسي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي "الأمر يثير القرف. مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل. لا يجب أن ننظر الى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول".

وتابع "من وجهة نظري، في حال قيام شخص بذلك، لا يجب أن يسمح له بدخول ملعب مجددا في حياته"، معتبرا أنه "كلما كان رد الفعل أقوى منا جميعا، كلما سيساعد ذلك في تفادي أمور مماثلة في المستقبل".

وكان تشلسي قد انتقد هذا التصرف في بيان أصدره أمس، واعتبره فيه أن "جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم".