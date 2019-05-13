كلوب يختصر واقع إنكلترا: سيتي لا يقهر طالما بقي قوياً... ومقتدِراً

وذلك بعد احتفاظ الأخير باللقب على حساب فريقه ليفربول الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة خلف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

بختام المرحلة الثامنة والثلاثين الأحد، أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري المحلي يجمع 97 نقطة ويخسر مباراة واحدة فقط من دون أن يؤدي ذلك الى تتويجه باللقب الذي انتهى بعهدة سيتي للموسم الثاني توالياً، وللمرة الرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة.

توج فريق المدينة الشمالية باللقب المحلي ست مرات في تاريخه، لكنه انتظر 44 عاما بين الثاني (1968) والثالث (2012).

بنى غوارديولا مشروعه تدريجياً، بعد موسم أول دون لقب، توج بالدوري مرتين توالياً، ويحتاج إلى لقب ليكمل ثلاثية محلية هذا الموسم (يخوض نهائي الكأس ضد واتفورد السبت).

بالنسبة للمدرب الألماني، "طالما أن مانشستر سيتي موجود بجودته وقوته المالية، لن يتمكن أي فريق من تجاوزه بسهولة"، وبالتالي على الحمر أن "يكونوا قريبين جداً من المثالية للفوز بلقب الدوري الممتاز طالما أن الوضع على ما هو عليه حالياً".

وعلى رغم أن ليفربول لم يبخل بالتعاقدات الجديدة، لاسيما مع إنفاق 84 مليون يورو جعلت من الهولندي فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في العالم في شتاء 2018، و72,5 ملايين يورو لضم الحارس البرازيلي أليسون من روما الإيطالي في صيف العام ذاته.

ويخوض ليفربول نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا، لكنه بلغه هذا الموسم بعد ملحمة كروية تاريخية الأسبوع الماضي في أنفيلد عندما اكتسح برشلونة الإسباني 4-صفر، بعدما بدا في طريقه لتوديع المسابقة بالخسارة ذهابا في "كامب نو" بثلاثية نظيفة.



وقال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند "إذا كنت حقا تريد شيئاً، فأنت معرض لتشعر بالخيبة أيضاً (...) لا مشكلة. سنحاول مجدداً (في نهائي دوري الأبطال)، لكن عليكم منحنا بضع ساعات لاستيعاب ما حصل".

لغوارديولا مشروعه في سيتي، ولكلوب أيضاً طموحه في ليفربول. هو بمثابة العقل الذي وضع مداميك التشكيلة الحمراء، موهبة تلو الأخرى. في حساباته وشغفه الذي لا يفوت فرصة لإظهاره على أرض الملعب كلما سجل لاعبوه هدفا أو حققوا نتيجة إيجابية، هذا الفريق هو للمستقبل.

قال المدرب الألماني "حققنا خطوات كبيرة مذهلة وأتوقع المزيد، هذه هي الحقيقة. لا أعرف ما سيعنيه ذلك في نهاية المطاف"، مؤكداً أن فلسفته في الحياة تقنعه دائماً بوجود فرصة ثانية.

وتابع "ينتظرنا الكثير، العديد من الأعوام، والأمر يتعلق بما تقوم به فيها، وهذا ما علينا القيام به (...) سنحاول مجدداً. الفريق حاول في المرة الأولى وأعتقد أننا قمنا بعمل مثير للإعجاب لمرة أولى. أن نكون على هذا المسار وأن نبلغ نهائي دوري الأبطال هو أمر مميز حقاً".

