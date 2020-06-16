كلوب يحث جماهير ليفربول على التشجيع من المنزل

دعا المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول لتشجيع فريقه من المنزل مع استعداد متصدر الدوري الإنكليزي للعودة إلى المنافسات والتتويج بلقب طال انتظاره، بعد توقف قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ليفربول على بعد انتصارين من التتويج بطلا لإنكلترا للمرة الأولى منذ 30 عاما قبل تعليق الدوري في منتصف آذار/مارس الفائت بسبب تفشي "كوفيد-19".

ويعود بطل أوروبا الى المنافسات الاحد بدربي الميرسيسايد أمام مضيفه وغريمه ايفرتون في ملعب "غوديسون بارك"، في مواجهة قد تشهد على فوزه بلقب الدوري الممتاز "برميرليغ" في نسخته الحديثة (منذ 1992) للمرة الاولى.

في حال خسارة مانشستر سيتي الثاني الأربعاء أمام ضيفه أرسنال، فإن الفوز على ايفرتون سيضمن لليفربول لقبه التاسع عشر في الدوري الانكليزي قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.

وإدراكا منه أن المشجعين سيرغبون في الاحتفال بلقب انتظروه طويلا، حثهم كلوب على عدم خرق قوانين التباعد الاجتماعي بإقامة التجمعات خارج "غوديسون بارك" أو ملعبهم "أنفيلد رود".

وقال الألماني عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي "إنها كرة قدم وهي لأجلكم. يعني ذلك أننا سنكون في الملعب وستكونون في المنزل".

وتابع "أعدكم أننا سنشعر بدعمكم. سأحرص على أن أجعل اللاعبين يشعرون بدعمكم. سنستخدمه، لا زلتم تشكلون 80 الى 90 في المئة من الوقود في خزاناتنا".

وأردف كلوب الذي بلغ الثلاثاء عامه الـ53 "لكن الرسالة الاخيرة: ابقوا في أمان وشجعونا من المنزل".

وأقر مدرب بوروسيا دورتموند السابق أنه خلال الاشهر الثلاثة الماضية فكّر ماليا في مصير فريقه وعما إذ سيكون قادرا على رفع الكأس للمرة الاولى منذ عام 1990.

وقال إنه "كانت هناك أوقات لم نكن نعلم تحديدا ما إذا كنا سنلعب مجددا هذا الموسم. كانت هناك شائعات بشأن +إلغاء+ (الموسم أو اعتماد صيغة) +النقاط في مباراة واحدة+ وكل هذه الامور. والآن ها نحن هنا، سينطلق الدوري مجددا بعد أيام".

وتعود عجلة الدوري الإنكليزي الى الدوران الأربعاء بلقاءين مؤجلين من المرحلة 28 حيث يحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد على أستون فيلا.