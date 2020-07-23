كلوب يحثّ لاعبيه على مواصلة الارتقاء بمستوياتهم

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، الشهر الماضي لكنه احتفل برفع الكأس رسميا بعد تغلبه على تشيلسي 5-3 في مباراة مثيرة على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وقال كلوب بعد مراسم التتويج "يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية يتوجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا".

وأضاف "لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها لأن الفرق الأخرى لن تنام".

وتابع "تشيلسي فريق موهوب، توجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه الليلة. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضا، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول".

وكان ليفربول تغلب على تشيلسي أيضا مطلع الموسم الحالي لرفع كأس السوبر الأوروبية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا العام الماضي قبل أن يضيف إليها لقب بطل العالم للأندية ليحصد أربعة ألقاب كبيرة.

وأعرب كلوب عن فخره لهذه السلسلة من النجاحات بقوله "نحن أبطال إنكلترا، أوروبا والعالم. أحرزنا أربعة ألقاب وهي كبيرة حقا وبالتالي أنا فخور للغاية".

وتابع "عموما أنا شخص لا يحب التقاط الصور، لكن في هذه المناسبة أريد صورة مع الألقاب الأربعة لأن هذا الأمر لا يحصل دائما".

في المقابل، اعتبر جوردان هندرسون الذي بات أول قائد في صفوف ليفربول يرفع كأس الدوري الإنكليزي الممتاز منذ اعتماد هذه التسمية موسم 1992-93، بأن طريقة الفوز على تشيلسي الذي كان يسعى إلى انتزاع النقاط الثلاث ليضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، تعتبر مؤشرا واضحا لما يمكن لفريقه تحقيقه الموسم المقبل وقال في هذا الصدد "لقد كانت رحلة رائعة والنهاية كانت مميزة".

وأضاف "الموسم المقبل سيشكل تحديا كبيرا لنا. لكني أعتقد بأننا أظهرنا هذه الأمسية العقلية لكي نقدم عرضا رائعا ونخرج بنتيجة إيجابية".

