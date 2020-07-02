كلوب يتوقع صراعاً رباعياً على اللقب الموسم المقبل

وتوّج ليفربول باللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري بعد تقدمه بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل لقائهما المنتظر مساء الخميس.

واعتبر كلوب أن الصراع على اللقب الموسم المقبل لن ينحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي كما حصل في الموسمين المنصرمين بل رشح مانشستر يونايتد وتشيلسي للدخول في صلبه وقال في هذا الصدد "مانشستر يونايتد آت بقوة. بعض الناس يعتقدون بأنهم لا يملكون أي فرصة، لكننا رأينا مع إضافة لاعب أو اثنين يستطيعون أن يكونوا أقوياء جدا والأكيد بأنهم لن يكونوا أسوأ من الموسم الحالي كما هناك تشيلسي أيضا".

وأضاف "لن ينحصر الأمر بيننا وبين سيتي. في الموسمين الماضيين حصل هذا الأمر، كما كان مانشستر سيتي في صلب المنافسة على اللقب منذ 4 او 5 سنوات".

وسيكرم سيتي ليفربول خلال مواجهتهما مساء اليوم من خلال "حرس شرف" وهو تقليد إنكليزي حيث يقف الفريق المضيف على الجهتين ثم يدخل الفريق المتوج باللقب وسط تصفيق أصحاب الأرض.

ويأمل ليفربول في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018.

وفي رصيد ليفربول حاليا 86 نقطة.