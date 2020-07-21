كلوب يتحدث عن أعظم أيام حياته واحتفال ليفربول باللقب غداً

لقد مر شهر تقريباً على ضمان ليفربول نيله لقب الدوري الإنكليزي لأول مرة بعد 30 عاماً، ولكن كان على النادي أن ينتظر حتى آخر مباراة على آنفيلد ضد تشيلسي في المرحلة 37 قبل الأخيرة غداً الأربعاء لكي يرفع الكأس الغالية.

وعلى الرغم من من معرفة كلوب أن هذا اليوم سوف يأتي للاحتفال مع اللاعبين باللقب، إلا أنه يقول بأن احساساً ببلوغ الذروة سيكون يوم الغد.

ويقول كلوب: "إنه يشبه عيد الميلاد قليلاً، رغم أنك تعرف من قبل بأنك ستحصل على هدية، إلا أنه يبقى هناك بعض الإثارة، نحن متحمسون للغاية لذلك".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية أن اللاعبين سيحصلون على هذه اللحظة، لأنهم يستحقونها أكثر من أي شخص آخر. لقد عملوا بجد لا يصدق وتعاملوا مع الكثير من الانتكاسات في السنوات القليلة الماضية، لقد فزنا باللقب هذا الموسم لكننا أعددنا بالفعل لذلك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، من قبل".

وسيحاول تشيلسي الفوز بدوره غداً لضمان مقعد له في دوري أبطال أوروبا، لكن كلوب وعد بأنه سيأخذ هذه المباراة "المهمة للغاية" على محمل الجد.

وقال "لكنني لا أستطيع ولا أريد أن أتجاهل أنه مهما حدث سنرفع الكأس غداً، إنها 100 % من أعظم أيام حياتي، فقدت تمكنت من الحصول على هذه الكأس أخيراً.

وأعاد كلوب تصريحات أندي كوك رئيس شرطة ميرسيسايد الذي حث أنصار النادي الأحمر على البقاء في المنزل وعدم التجمع في آنفيلد حيث ستسير دوريات شرطة هناك.

ومثل جميع مباريات الدوري الممتاز منذ استئناف كرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا، ستكون هذه المباراة خلف الأبواب المغلقة.

وهذا يعني أنه سيتم حرمان المشجعين من فرصة رؤية أبطالهم يرفعون الكأس شخصياً، لكن كلوب تعهد بأن ليفربول سيحتفل معهم بمجرد انحسار الخطر على الصحة العامة.

وقال كلوب: "لم نمر بذلك من قبل وعلينا التأكد من عدم تعريض أي شخص للخطر آمل حقًا أن تدرك جماهيرنا ذلك، وأن تعرف بأن هذه الكأس بنسبة 100% هي لكم".