كلوب يؤكد على ضرورة تقبل نتيجة مباراة أرسنال ويدعو لتصحيح الأخطاء



وبعد تأخره بهدف في الدقيقة 20 استغل أرسنال خطأين من المدافع الهولندي فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر ليحرز هدفين وينهي آمال ليفربول في الوصول إلى عدد قياسي من النقاط في الدوري الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد المباراة: "عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فلا يمكنك الفوز بمباراة كرة قدم أو يجب أن تكون محظوظاً حقاً لتحقق الفوز، لم نكن محظوظين، كل الأخطاء كانت كبيرة".

وتابع: "التسجيل والتقدم 1-صفر ثم التراجع، كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على الوضع، أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع".

وأضاف: "الإحصاءات التي شاهدتها كانت 24-3 (تسديد على المرمى) واستحواذ 70 في المئة مقابل 30 في المئة وهذا استثنائي، لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن مسؤولون عن هذه النتيجة، علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى".

ويملك ليفربول 93 نقطة ويمكن أن يصل إلى 99 نقطة لو انتصر على ضيفه تشيلسي ثم نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين.

ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي بحصد 100 نقطة وكان ذلك في موسم 2017-2018.

