كلوب يؤكد إمكانية مشاركة فان دايك أساسياً



وخرج قائد هولندا مصاباً بين الشوطين خلال الهزيمة 3-1 من برنتفورد في الدوري مطلع العام، وعاد لمقاعد البدلاء في فوز ليفربول على غريمه إيفرتون 2-صفر يوم الاثنين الماضي.



وأبلغ كلوب الصحفيين: "أعتقد أنّه يمكنه اللعب أساسياً، بدا مستعداً بالتأكيد أمس واليوم أيضاً، سنتخذ القرار لاحقاً".



ويحتل ليفربول المركز التاسع بعد أن عانى من تراجع المستوى والإصابات هذا الموسم.

وفي المقابل يقاتل نيوكاسل رابع الترتيب على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من 17 مباراة دون هزيمة.



وخسر نيوكاسل مرة واحدة فقط هذا الموسم أمام ليفربول 2-1 في أغسطس.



وامتدح كلوب نظيره إيدي هاو بعد التحول "الاستثنائي" في سانت جيمس.



وأضاف المدرب الألماني: "إنها مباراة ضخمة، اذا أردنا تحقيق شيء ما هذا الموسم يجب أن نطارد الجميع، خاصة من يسبقنا في الترتيب".

وتابع: "لن تكون مهمة سهلة على الإطلاق لكن يجب أن نحاول، نيوكاسل يملك أفضل دفاع في الدوري وخسر مرة وحيدة أمامنا واحتجنا إلى هدف متأخر، إنه فريق متماسك للغاية وهذه أول خطوة للنجاح".



وأكمل: "نفذ إيدي هاو عملاً استثنائياً بالتأكيد، الإمكانات المالية التي يملكها النادي أو سيملكها استثنائية، لكن هذا ليس السبب، وصل في ظروف صعبة وصمد في الدوري بأريحية والآن اختلف الفريق تماماً".

وأشار كلوب إلى غياب تياغو ألكانتارا ولويس دياز عن المباراة ومن المتوقع استبعاد المدافع كالفن رامسي حتى نهاية الموسم بعد الخضوع لجراحة بالركبة.