كلوب: من المستحيل معادلة إنجاز مانشستر يونايتد

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز والذي أصبح على أعتاب التتويج باللقب للمرة الأولى منذ ثلاثية عاماً، أنه من المستحيل حالياً أن ينجح لفيربول أو أي فريق آخر من معادلة إنجاز مانشستر يونايتد في الحقبة التي سيطر فيها تماماً على كرة القدم الإنكليزية والتي توج بها بـ13 لقباً ما بين عامي 1992 و2013.

وأوضح كلوب وجهة نظره قائلاً: "لأكون أميناً، من الصعب تكرار ذلك لقد كانت تشكيلة يونايتد رائعة وكانت تمثل مزيجاً مذهلاً لمجموعة متميزة من اللاعبين يلعبون تحت قيادة مدرب استثنائي هو السير أليكس فيرغسون".

واستطرد كلوب: "كانت البدائل دائمة متاحة وجيدة أمام السير فيرغسون، وكان هناك الدعم المالي أيضاً، مما جعل التركيبة كلها متميزة واستثنائية، لأكون واضحاً نحن أيضاً نمتلك الإمكانيات ولكن لازال أمامنا عمل شاق وطويل لنصل إلى نفس إنجاز يونايتد في الحقبة الماضي".

ولم يفت كلوب الحديث عن منافسيه الحاليين في البطولة، حيث أوضح أن تشيلسي يقوم بكثير من الصفقات المتميزة وأيضاً مانشستر يونايتد، مؤكداً أن الجميع سيكون له ردة فعل قوية من أجل معاودة المنافسة بقوة على اللقب.

وأشار كلوب في نهاية حديثه إلى المستوى الذي ظهر عليه مانشستر سيتي أمام أرسنال عندما تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد في مستهل عودة البريميرليغ بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا إذ قال: "عندما شاهدت مباراة مانشستر سيتي مع أرسنال تساءلت كيف تمكنا من التقدم عليهم بفارق 22 نقطة؟!".



