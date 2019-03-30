كلوب معجب بتوتنهام



وأصبح توتنهام أول فريق في حقبة الدوري الإنكليزي الممتاز بشكله الحالي لا يتعاقد مع أي لاعب جديد في فترتي انتقالات متتاليتين، لكن رغم الافتقار للوجوه الجديدة فإنه يبدو في طريقه لإنهاء المسابقة في المربع الذهبي للموسم الرابع على التوالي.

وقال كلوب قبل مواجهة توتنهام غداً الأحد "في إنكلترا، دولة الانتقالات، إذا لم تبرم صفقات فإن هذا يجذب الاهتمام بشدة".

وربما يمثل ملعب توتنهام الجديد، البالغ سعته 62 ألف متفرج، عائقاً مالياً أمام إبرام الصفقات خاصة أن التقديرات الأولية كانت تقول بأن تكلفته ستبلغ حوالي 700 مليون جنيه إسترليني (913 مليون دولار) قبل أن تقفز إلى مليار جنيه إسترليني وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وقال كلوب: "إذا كنت تملك التشكيلة المناسبة فلا يوجد ما يدفعك إلى الانشغال بسوق الانتقالات. لكن الفريق الموجود نفسه يمكن تطويره، وربما يكون اللاعب المتاح أفضل من اللاعب الذي تود ضمه".





