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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كلوب معجب بتوتنهام

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قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يجب الإشادة بما فعله توتنهام بعدم التعاقد مع أي لاعب جديد وأكد أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو يستحق التقدير على عدم إنفاق أموال في آخر فترتي انتقالات.

Reuters

 
وأصبح توتنهام أول فريق في حقبة الدوري الإنكليزي الممتاز بشكله الحالي لا يتعاقد مع أي لاعب جديد في فترتي انتقالات متتاليتين، لكن رغم الافتقار للوجوه الجديدة فإنه يبدو في طريقه لإنهاء المسابقة في المربع الذهبي للموسم الرابع على التوالي.  

وقال كلوب قبل مواجهة توتنهام غداً الأحد "في إنكلترا، دولة الانتقالات، إذا لم تبرم صفقات فإن هذا يجذب الاهتمام بشدة".  

وربما يمثل ملعب توتنهام الجديد، البالغ سعته 62 ألف متفرج، عائقاً مالياً أمام إبرام الصفقات خاصة أن التقديرات الأولية كانت تقول بأن تكلفته ستبلغ حوالي 700 مليون جنيه إسترليني (913 مليون دولار) قبل أن تقفز إلى مليار جنيه إسترليني وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.  

وقال كلوب: "إذا كنت تملك التشكيلة المناسبة فلا يوجد ما يدفعك إلى الانشغال بسوق الانتقالات. لكن الفريق الموجود نفسه يمكن تطويره، وربما يكون اللاعب المتاح أفضل من اللاعب الذي تود ضمه".
  
              
 

يورغن كلوب
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