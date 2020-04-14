كلوب مستمتع بالتدريب عن بُعد

ويحافظ كلوب على لياقة لاعبيه عن طريق حصص تدريبية عبر الإنترنت وقال إن الجانب الاجتماعي للتواصل بين أعضاء الفريق يساعد اللاعبين على التعامل مع العزل.

وقال المدرب الألماني "عندما نؤدي هذه الحصص التدريبية، لم أكن أتخيل أنني سأستمتع بها إلى هذا الحد. الروح المعنوية لجميع اللاعبين جيدة".

وتابع: "عندما نبدأ في الساعة العاشرة، المحادثة تكون مفتوحة منذ التاسعة والنصف ويكون أغلب اللاعبين موجودين بالفعل... هذا أفضل شيء في التعرض لهذا الموقف في 2020 وهو امتلاك هذه الفرصة التكنولوجية".

وأضاف: "تخيلوا إذا مررنا بهذا الموقف في الثمانينات على سبيل المثال، كان الأمر سيصبح جنونياً. ليس بسبب كرة القدم، بل بسبب أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي التي يمكننا استخدامها الآن. هذا يصنع فارقاً كبيراً".

وتم تعليق منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عزلاً شاملاً لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان ليفربول متفوقاً بفارق 25 نقطة في الصدارة عندما توقف الموسم.