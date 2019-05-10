كلوب متفائل بعودة صلاح في المباراة الأخيرة من الدوري

ولدى سؤاله عن إمكانية خوض صلاح العائد للتو من إصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الأخيرة في الدوري، قال كلوب "أعتقد ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لقد بدا على ما يرام (الثلاثاء) خلال احتفالات ما بعد المباراة" في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الإنكليزي برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا وقلبه الطاولة على النادي الكاتالوني عقب خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا في برشلونة، ليضمن بطاقته إلى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة.

وتابع "أول أمس وأمس، ركض منفردا، واليوم (الجمعة) سيشارك في حصتنا التدريبية".

وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصابا برأسه اثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، فغاب عن مباراة الثلاثاء ضد برشلونة.

وتكتسي مباراة الأحد ضد ولفرهامبتون أهمية كبيرة لليفربول الساعي إلى الظفر باللقب للمرة الأولى منذ 1990 بيد أن مصير التتويج ليس بيديه كونه يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي والذي يحل ضيفا على برايتون الأحد أيضا.

وسيواصل ليفربول اللعب في غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي يعاني من إصابة في المحالب، بينما من المتوقع أن يكون المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان هندرسون جاهزين لمباراة الأحد بعد تعرضهما لإصابة طفيفة ضد برشلونة.

وختم كلوب "يجب أن يكونا جاهزين".