كلوب لمشجعي ليفربول "وقت الاحتفالات الجماعية لم يحن"

وتجمع الآلاف من مشجعي النادي الأحمر مرارا وفي أكثر من منطقة من المدينة خلال الأسبوع الماضي، بعدما حسم الفريق لقب البطولة المحلية لصالحه للمرة الأولى منذ العام 1990.

لكن الاحتفالات شابها عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة خلال هذه الفترة للحد من تفشي الفيروس، إضافة الى مناوشات مع الشرطة وترك النفايات في أماكن عامة.

وبعدما سبق للنادي وسلطات المدينة والشرطة إصدار بيان مشترك في نهاية الأسبوع، نشر كلوب رسالة مفتوحة الى المشجعين في صحيفة "ليفربول إيكو"، أكد فيها أن طريقة الاحتفال "لم ترق لي".

وتابع "أنا إنسان وشغفكم هو أيضا شغفي، لكن الآن من المهم ألا نقيم مثل هذه التجمعات العامة"، مضيفا "نحن ندين بعدم القيام بذلك (الاحتفالات) الى الأشخاص الأكثر ضعفا (على الصعيد الصحي) في مجتمعنا، الى العاملين في المجال الصحي الذين قدموا الكثير (...)، والى الشرطة والسلطات المحلية التي تساعدنا".

وشدد كلوب على أنه "لو كانت الأمور مختلفة، لكان الأحب إلى قلبي أن نحتفل معا، أن ننظم مسيرة تكون أكبر من تلك التي أقمناها بعد لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لنتمكن جميعا من أن نتشارك هذه اللحظة المميزة، لكن ذلك ليس ممكنا".

وأكد أنه "عندما يصبح الوقت مناسبا، سنحتفل (...) سنستمتع بهذه اللحظة ونصبغ المدينة باللون الأحمر. لكن في الوقت الراهن، أرجوكم أن تبقوا في منازلكم قدر الإمكان".

وحسم ليفربول لقب موسم 2019-2020 الأسبوع الماضي، بخسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1-2، مع تبقي سبع مراحل على النهاية.

ورفع ليفربول الذي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز الى 23 نقطة.

ونوه كلوب بالدعم الذي وفره مشجعو ملعب أنفيلد لفريقهم خلال الموسم الذي علقت منافساته لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تستأنف خلف أبواب موصدة اعتبارا من 17 حزيران/يونيو الحالي.

وكتب "أحب شغفكم، أغنياتكم، رفضكم لتقبل الهزيمة، التزامكم، فهمكم للعبة وإيمانكم بما نقوم به".

ولقيت احتفالات المشجعين انتقادات من السلطات المحلية، اذ اعتبر رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون انها تسببت بـ "تركيز سلبي" عليها.

من جهتها، أفادت الشرطة عن أضرار بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني (12 ألف دولار) في مبنى "ليفر" الشهير، بعدما طالت مفرقات نارية أطلقها المشجعون المحتفلون، إحدى شرفاته.

ووجهت تهمة التسبب بأضرار لمشجع يبلغ من العمر 19 عاما، ومن المقرر ان يمثل أمام المحكمة الإثنين.