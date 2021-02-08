كلوب: "التأهل لدوري الأبطال هو الهدف الأساسي"

ويتخلف ليفربول في المركز الرابع حاليا بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

وقال كلوب الذي خسر فريقه ثلاث مباريات تواليا على ملعب "انفيلد" للمرة الأولى منذ عام 1963 "بطبيعة الحال الأمر بات واضحا، احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال أصبح الهدف الأساسي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وأضاف "ثمة متسع من الوقت لضمان هذا الأمر وبالتالي يتعين علينا العودة إلى سكة الانتصارات".

وتنتظر ليفربول مباريات صعبة في الأيام المقبلة حيث يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث بقيادة مدربه السابق الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز السبت المقبل، ثم يستقبل جاره ايفرتون في مباراة الدربي بعدها بأسبوع، في حين يواجه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال منتصف الأسبوع المقبل على ملعب محايد وتحديدا في بودابست، نظرا لعدم سماح السلطات الألمانية بدخول الفريق لأراضيها بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان كلوب قاد ليفربول لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن سقوطه أمام سيتي جعل مهمته في غاية الصعوبة لتكرار هذا الإنجاز.

ويعاني ليفربول من إصابات عدة في صفوفه لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب عملاقه الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي على الأرجح حتى نهاية الموسم بعد إصابة خطيرة في ركبته، بالإضافة إلى غياب الكاميروني جويل ماتيب بدوره حتى نهاية الموسم وجو غوميز حتى الأشهر الأخيرة منه.