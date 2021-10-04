كلاوديو رانييري مدرباً جديداً لواتفورد

وغرّد النادي الإنكليزي عبر حسابه الرسمي مُرحباً برانييري: "يُسعد نادي واتفورد تأكيد تعيين كلاوديو رانييري مدرباً جديداً للفريق. أهلاً بك في واتفورد، كلاوديو!"

ويحل رانييري البالغ 69 عاماً مكان الإسباني إكسيسكو مونوز الذي أقاله النادي على خلفية النتائج.

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (صفر-1) السبت في المرحلة السابعة.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

ويسعى رانييري الذي قاد ليستر سيتي للقب الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2015-2016 للعمل على تحسين أداء واتفورد الذي يحتل المركز 15 على جدول الترتيب.

