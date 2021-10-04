English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

كلاوديو رانييري مدرباً جديداً لواتفورد

من قبل

أعلن نادي واتفورد الإنكليزي اليوم الاثنين عن تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لعامين.

Reuters

وغرّد النادي الإنكليزي عبر حسابه الرسمي مُرحباً برانييري: "يُسعد نادي واتفورد تأكيد تعيين كلاوديو رانييري مدرباً جديداً للفريق. أهلاً بك في واتفورد، كلاوديو!"

ويحل رانييري البالغ 69 عاماً مكان الإسباني إكسيسكو مونوز الذي أقاله النادي على خلفية النتائج.

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (صفر-1) السبت في المرحلة السابعة.

 

ويسعى رانييري الذي قاد ليستر سيتي للقب الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2015-2016 للعمل على تحسين أداء واتفورد الذي يحتل المركز 15 على جدول الترتيب.
 

كلاديو رانييري الدوري الإنكليزي الممتاز واتفورد
السابق الدوري الإنكليزي الممتاز : أفض
اقرأ
الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة
التالي

آخر الأحداث

>