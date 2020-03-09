كسر كاحل توريرا يبعده عن أرسنال حتى نهاية الموسم

وأشار النادي اللندني إلى أن لاعب خط الوسط الدولي البالغ 24 عاماً، سيخوض "فترة تعافٍ يتوقع ان تمتد لما بين ثمانية وعشرة أسابيع".

وتختتم الإثنين المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بلقاء ليستر سيتي وأستون فيلا، على ان تتبقى بعدها تسع مراحل.

وأصيب اللاعب في كاحل القدم اليمنى في مباراة فريقه مع بورتسموث من الدرجة الإنكليزية الثانية (الثالثة عمليا) الإثنين الماضي في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة أهّله الى ربع النهائي. ونقل توريرا الى خارج الملعب على متن حمّالة.

وكان المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا قد رجّح في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، غياب الدولي الأوروغوياني لفترة مطوّلة، معتبراً أن ذلك "جزء من كرة القدم، علينا أن نتأقلم. هذا يحدث للفرق الأخرى".

وسيكون لاعب خط الوسط في سباق مع الوقت للعودة والالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري، بفارق ثماني نقاط عن القطب اللندني الآخر تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة رسمياً إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

