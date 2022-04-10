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الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستيانو رونالدو يعتذر بعد ضرب هاتف مشجع

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قدّم كريستيانو رونالدو اعتذاره لمشجع بعد حادثة وقعت عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون على ملعب غوديسون بارك أمس السبت.

REUTERS

وبدا أن مهاجم يونايتد قد قام بضرب هاتف كان يمسكه أحد المشجعين عندما كان في طريقه للعودة إلى غرف تبديل الملابس.

في طريقه إلى خارج الملعب، كان رونالدو يعرج ومن الواضح أنه أصيب بخيبة أمل من النتيجة.

وتقدم "الدون" باعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك.. علينا دائمًا أن نتحلى بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة". 

وأردف كريستيانو رونالدو قائلاً: "أود أن أعتذر نظراً للحالة التي كنت عليها، وإذا أمكن.. أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدلالة على اللعب النظيف والروح الرياضية". 
 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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