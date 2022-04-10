كريستيانو رونالدو يعتذر بعد ضرب هاتف مشجع

وبدا أن مهاجم يونايتد قد قام بضرب هاتف كان يمسكه أحد المشجعين عندما كان في طريقه للعودة إلى غرف تبديل الملابس.

في طريقه إلى خارج الملعب، كان رونالدو يعرج ومن الواضح أنه أصيب بخيبة أمل من النتيجة.

وتقدم "الدون" باعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك.. علينا دائمًا أن نتحلى بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وأردف كريستيانو رونالدو قائلاً: "أود أن أعتذر نظراً للحالة التي كنت عليها، وإذا أمكن.. أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدلالة على اللعب النظيف والروح الرياضية".

