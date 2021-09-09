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الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستيانو رونالدو: "لست هنا للاستمتاع بعطلة"

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قال كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، اليوم الخميس إن عودته إلى أولد ترافورد ليست لقضاء عطلة، وإنه يأمل في أن يثبت قدراته مرة أخرى من خلال تقديم أداء جيد.

REUTERS

وبعد حصوله على القميص الشهير رقم 7 مع النادي الإنكليزي، يأمل رونالدو في بلوغ المستويات المرتفعة التي حققها في فترته الأولى في النادي.

وقال رونالدو في مقابلة نشرها موقع النادي على الإنترنت اليوم "لهذا أنا هنا. لست هنا للاستمتاع بعطلة. ما حققته هنا كان جيداً، بالفوز بأشياء مهمة وارتديت هذا القميص من سنوات عديدة مرت". 

وأضاف النجم البرتغالي: "لكني هنا من أجل الفوز بالألقاب مرة أخرى. أنا قادر على ذلك أنا وزملائي في الفريق. مستعد للانطلاق. إنها فرصة جيدة بالنسبة لي وللجماهير وللنادي للتقدم خطوة للأمام".

وقد يظهر رونالدو مع الفريق لأول مرة في فترته الثانية عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد في الدوري الممتاز بعد غد السبت.


              

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