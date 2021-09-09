كريستيانو رونالدو: "لست هنا للاستمتاع بعطلة"

وبعد حصوله على القميص الشهير رقم 7 مع النادي الإنكليزي، يأمل رونالدو في بلوغ المستويات المرتفعة التي حققها في فترته الأولى في النادي.

وقال رونالدو في مقابلة نشرها موقع النادي على الإنترنت اليوم "لهذا أنا هنا. لست هنا للاستمتاع بعطلة. ما حققته هنا كان جيداً، بالفوز بأشياء مهمة وارتديت هذا القميص من سنوات عديدة مرت".

وأضاف النجم البرتغالي: "لكني هنا من أجل الفوز بالألقاب مرة أخرى. أنا قادر على ذلك أنا وزملائي في الفريق. مستعد للانطلاق. إنها فرصة جيدة بالنسبة لي وللجماهير وللنادي للتقدم خطوة للأمام".

وقد يظهر رونالدو مع الفريق لأول مرة في فترته الثانية عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد في الدوري الممتاز بعد غد السبت.

البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في مسرح الأحلام الأولد ترافورد بقميص مانشستر يونايتد



pic.twitter.com/pwvaXwNpsF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 9, 2021



