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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستال بالاس يقيل المدرب باتريك فييرا من منصبه

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أعلن فريق كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز إقالة مدربه بارتيك فييرا من منصبه.

وأكد النادي اللندني في بيان عبر موقعه الإلكتروني رحيل المدرب الفرنسي من تدريب الفريق بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الطاقم الفني أيضاً.

ويعيش كريستال بالاس أوقاتاً صعبة منذ بداية العام الحالي إذ يتواجد حالياً في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة جمعها من 27 مباراة علماً بأنه فاز في 6 مباريات فقط وتعادل في 9 وخسر 12.

ومنذ بداية العام الحالي فشل كريستال بالاس في تحقيق أي فوز له وكانت آخر مباراة لفييرا مع الفريق أمام برايتون الأربعاء الماضي وخسرها بهدف نظيف في مواجهة مؤجلة من المرحلة السابعة، فيما تنتظر أمام بالاس مباراة صعبة أمام المتصدر أرسنال يوم الأحد القادم في الجولة 28 من المسابقة.
 
 

باتريك فييرا الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس
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