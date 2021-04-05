كريستال بالاس يفرض التعادل على إيفرتون

ورفع إيفرتون رصيده في المركز الثامن الى 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وعاد إلى صفوف ايفرتون صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز بعد غياب بداعي الاصابة منذ شباط/فبراير الماضي وتحديداً منذ فوز فريقه على ليفربول في مباراة ديربي المدينة الشمالية.

وبعد أن تصدى حارس كريستال بالاس الإسباني فيسنتي غوياتا لتسديدتين من هداف إيفرتون دومينيك كالفرت لوين والبرازيلي ريتشارليسون، نجح رودريغيز في افتتاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني، مستثمراً كرة متقنة من الظهير الأيمن الايرلندي شيموس كولمان ليسجل هدفه المئة في البطولات الاوروبية.

وتدخل الحارس الإسباني مرة جديدة للتصدي لمحاولتين جديدتين لكالفرت لوين وريتشارليسون قبل أن يدرك المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي التعادل لكريستال بالاس قبل نهاية المباراة باربع دقائق اثر تمريرة من جيفري شلوب، مسدداً الكرة من تحت الحارس السويدي روبن اولسن.

وهي المرة السابعة في آخر 8 مباريات على أرضه يهدر فيها إيفرتون نقاطاً، علماً بأن آخر مباراة خاضها قبل فترة النافذة الدولية كانت امام مانشستر سيتي في مسابقة الكأس وخسرها 0-2.





