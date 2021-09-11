كريستال بالاس يفاجئ توتنهام

تغلّب كريستال بالاس على توتنهام 3-0 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وألحق كريستال بالاس الذي يقوده الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا أولى الخسارات بتوتنهام في الدوري الممتاز مقابل فوزه الأول أيضاً بعد تعادلين في ثلاث مباريات.



وكان كريستال بالاس الطرف الأفضل واستحق الفوز الذي أتى بعد هدف من ركلة جزاء نفذها الإيفواري زاها (76) قبل أن يضيف البديل الفرنسي إدوارد ثنائية (84 و90+2).



وعانى توتنهام الذي تجمّد رصيده عند تسع نقاط وباتت صدارته مهددة من طرد تانغانغا بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (58)، ليتلقى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات، فأصبح رصيد كريستال بالاس خمس نقاط.