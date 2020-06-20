جاءت انطلاقة المباراة نارية من جانب الضيوف حيث نجح لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من افتتاح التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 12 ثم أضاف المهاجم الدولي الغاني جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

ومنح الفوز قفزة كبيرة لكريستال بالاس على جدول الترتيب إذ رفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

والفوز هو الحادي عشر لكريستال بالاس مقابل 9 تعادلات و10 هزائم فيما فشل بورنموث في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً ولقي خسارته السابعة عشرة مقابل 6 تعادلات وسبع انتصارات.

