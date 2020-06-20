العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستال بالاس يعمّق جراح بورنموث

من قبل

واصل فريق بورنموث انهياره واستهل عودته لمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين السبت في إطار مباريات الجولة الثلاثين من البطولة.

Reuters

جاءت انطلاقة المباراة نارية من جانب الضيوف حيث نجح لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من افتتاح التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 12 ثم أضاف المهاجم الدولي الغاني جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

ومنح الفوز قفزة كبيرة لكريستال بالاس على جدول الترتيب إذ رفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

والفوز هو الحادي عشر لكريستال بالاس مقابل 9 تعادلات و10 هزائم فيما فشل بورنموث في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً ولقي خسارته السابعة عشرة مقابل 6 تعادلات وسبع انتصارات.
 

كريستال بالاس بورنموث
السابق وولفرهامبتون المتألق يستهل عود
اقرأ
وولفرهامبتون المتألق يستهل عودته بانتصار رائع
التالي

آخر الأحداث