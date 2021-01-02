كريستال بالاس يستعيد توازنه ويعمق جراح شيفيلد

أقيمت المباراة على ملعب سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس في لندن، وتمكن أصحاب الأرض من حسم فوزهم في الشوط الأول بفضل هدفين أحرزهما جيفري شلوب في الدقيقة الرابعة وإيبيريشي إيز في الدقيقة 45.

ووصل كريستال بالاس بذلك إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر بعد أن حقق الفريق انتصاره السادس مقابل 4 تعادلات وسبع هزائم، في حين واصل شيفيلد يونايتد انهياره وتلقى خسارته الخامسة عشرة منذ انطلاق الموسم الحالي وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير.

تعادل مثير بين برايتون و وولفرهامبتون

وضمن المرحلة ذاتها اقتنص برايتون تعادلاً مثيراً من ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لكل منهما.

وافتتح أرون كونولي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 ثم سريعاً ما تعادل الذئاب عن طريق رومان سايس في الدقيقة 19 ثم أحرز الضيوف الهدف الثاني عن طريق لاعب دان بورن الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أحرز روبين نيفيز الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 45.

وانتفض برايتون في الشوط الثاني محرزاً هدفين متتاليين عن طريق نيال موباي في الدقيقة 46 من ركلة جزاء فيما سجل لويس دينك الهدف الثالث في الدقيقة 70.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام كريستال بالاس فيما وصل رصيد برايتون إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر.

