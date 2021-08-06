كاين يلتحق السبت بتمارين توتنهام "كما كان مخططاً"

وكان من المتوقع أن يلتحق كاين بمقر تدريب توتنهام الإثنين كي يخضع لفحص فيروس كورونا ولفحوص طبية لمعرفة جهوزيته، بعد إجازة طويلة استمرت ثلاثة اسابيع عقب نهاية كأس أوروبا حيث ساهم في وصول منتخب "الأسود الثلاثة" إلى المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" الشهير قبل السقوط بركلات الترجيح 2-3 أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

لكن ابن الـ28 غاب عن الأيام الأولى للتمارين، ما جعله عرضة للانتقادات من بعض جماهير توتنهام، مشككة باحترافيته وبولائه للنادي الذي بدأ مشواره معه في الفرق العمرية منذ 2004 قبل أن يشق طريقه الى الفريق الأول في 2009.

وأعرب كاين الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى مانشستر سيتي، عن استيائه بسبب التشكيك به، قائلاً على تويتر "لقد مرت عشر سنوات تقريباً منذ ظهوري الأول مع توتنهام. وفي كل تلك السنوات، أنتم - المشجعون - أظهرتم لي الدعم والحب على الدوام".

وتابع "لهذا السبب شعرت بألم هذا الأسبوع لقراءة بعض التعليقات التي تشكك في مهنيتي. بدون الخوض في التفاصيل، أريد التوضيح أني لم ولن أرفض التدريب أبداً. سأعود الى النادي غداً (السبت) كما هو مخطط".وشدد "لن أفعل أبداً أي شيء يمكن أن يشوه العلاقة التي تربطني بمشجعي توتنهام".

وردد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا الجمعة أن "الكثير من الأندية حول العالم تريد التعاقد مع كاين، ونحن لسنا بالاستثناء".

لكن المدرب الكاتالوني أشار إلى أن توتنهام لم يكن مستعداً أبداً التخلي عن مهاجمه بأقل من 160 مليون جنيه إسترليني (188 مليون يورو)، مضيفاً "إذا كان توتنهام لا يريد التفاوض، فإن الأمر انتهى".

