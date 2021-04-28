كاين يقر برغبته الشديدة في التتويج بالألقاب

ومنذ انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني الشمالي، خسر كاين ثلاث مباريات نهائية هي كأس رابطة الأندية الإنكليزية عام 2015 ثم مباراة القمة في المسابقة ذاتها الأحد الماضي ضد مانشستر سيتي صفر-1، ونهائي دوري ابطال اوروبا أمام ليفربول صفر-2 عام 2019، في حين اقترب فريقه كثيراً من إحراز الدوري الإنكليزي الممتاز عامي 2016 و2017.

ويواجه توتنهام الذي أقال مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو واستعان بخدمات لاعبه السابق راين مايسون حتى نهاية الموسم الحالي، صعوبة كبيرة في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك على الرغم من احتلاله صدارة الترتيب في كانون الأول/ديسمبر الماضي قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في الاشهر الاخيرة.

وازاء هذا الوضع، زادت الشائعات بإمكانية انتقال كاين إلى ناد آخر لكن سيكون من الصعب على أي فريق الحصول على خدمات هداف توتنهام نظراً لكونه يرتبط مع ناديه بعقد حتى عام 2024 وبالتالي يتعين دفع مبلغ مالي ضخم.

وأحرز كاين الذي سجل 31 هدفاً لسبيرز في مختلف المسابقات هذا الموسم لقب أفضل لاعب للعام في الدوري المحلي خلال حفل توزيع الجوائز الثلاثاء.

واعترف كاين (27 عاماً) بأن "الموسم كان مخيباً بصراحة. حصلنا على فرص عدة ووجدنا أنفسنا متقدمين في الكثير من المباريات لكننا لم نتمكن من المحافظة على تقدمنا في ربع الساعة الاخير لسبب أو لآخر".

وتابع "عندما نعود إلى الوراء، نجد أننا كنا في وضعية ممتازة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن سلسلة من النتائج في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير قضت على ما كنا نصبو الى تحقيقه".

وختم "اريد احراز أكبر الجوائز المتاحة ولم نتمكن من تحقيق ذلك".

