كاين يريد التعلم من مورينيو

واعتبر كاين أن المدربين يعملان بطرق مختلفة، آملا أن يستفيد من وجوده تحت قيادة مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق.

وحقق توتنهام أربعة انتصارات في خمس مباريات في الدوري تحت قيادة مورينيو بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه خلفا للأرجنتيني، وقفز من المركز الرابع عشر إلى الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف جاره تشيلسي، علما بأنها سيلتقيان الأحد في "دربي لندن" على أرض توتنهام.

وأبدى كاين احترامه الشديد لبوكيتينو لافتاً إلى أنه تطور معه جيدا، مضيفا "لكن مورينيو لديه أسلوبه الخاص وطريقته في القيام بالأشياء. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالتعلم بهذه الطريقة".

وتابع "مسيرتي الاحترافية كانت مع مدرب واحد فقط، لذلك من الجيد بالنسبة لي تجربة أمور جديدة، ورؤية كيف يعمل مختلف المدربين"، موضحا أن "مورينيو واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، لذلك لا يمكنني سوى التعلم منه".

ورأى كاين أنه "عند قدوم مدرب جديد، الجميع وقتها يريد العمل، يريد الإبهار. لكن من المهم خلال هذا الشهر، الفترة المزدحمة، وفي كانون الثاني/يناير المقبل أن نستمر في ذلك. وان لا تكون فقط في الفترة الأولى".