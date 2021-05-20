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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كاين يريد التباحث مع توتنهام بشأن مستقبله

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لم يُخفِ مهاجم توتنهام الانكليزي هاري كاين الخميس رغبته في الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي مطالبًا الادارة بـ "محادثة صادقة" بشأن مستقبله.

REUTERS

أشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى أن كاين أبلغ سبيرز أنه يريد الرحيل مع نهاية الموسم لعدم رؤية أي تقدم في نادي شمال لندن يناسب طموحاته.

يتبقى لقائد منتخب إنكلترا الذي يبلغ عامه الـ28 في تموز/يوليو المقبل، ثلاثة أعوام حتى انتهاء عقده مع توتنهام، في حين أكد النادي مرارًا أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشكل عائقًا أمام طموح الهداف الفتاك.

وارتبط قطبا مانشستر وتشيلسي بالتعاقد مع الدولي الإنكليزي فيما أكد كاين أنه يرغب بحديث مع رئيس النادي دانيال ليفي بشأن مستقبله.

وقال في حديث مع قناة "ذي أوفرلاب" على موقع يوتيوب الخاصة بغاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق "أعتقد أنه بالتأكيد يجب أن يكون هناك حديث مع النادي، أريد أن ألعب في أكبر المباريات وأن أعيش أهم اللحظات".

وتابع "أشاهد الأمور الرائعة التي تقوم بها الأندية الانكليزية هذا الموسم في دوري الأبطال. هذه هي المباريات التي أريد أن أكون جزءًا منها. أريد أن أشارك في تلك المباريات".

وأردف لاعب توتنهام "لذا، بالطبع، إنها لحظة في حياتي المهنية حيث يتعين عليّ أن أفكر جيدًا وأقيّم موقعي وأن أجري محادثة جيدة وصادقة مع الرئيس. آمل أن نتمكن من إجراء تلك المحادثة".

وتابع "أنا متأكد أنه سيرغب في وضع خطة لما يراه مناسبًا، لكن في النهاية سيكون الأمر متروكًا لي وما أشعر به وما هو الأفضل بالنسبة لي ولمسيرتي".

وأكد كاين أنه لا يريد أن ينهي مسيرته وهو نادم "أريد أن أصل إلى أفضل مستوياتي.... مازلت أشعر وكأنه لدي مسيرة أخرى. مازالت أملك سبع أو ثماني سنوات أخرى". 

                
 

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