كاين يرعى قمصان ليتون أورينت لقضايا خيرية

وكان كاين سجل أول أهدافه الإحترافية خلال لعبه على سبيل الإعارة مع ليتون أورينت عام 2011.

وسيتم تزيين قميص نادي الدرجة الرابعة البيتي بـ "شكراً لأبطال الخط الأمامي"، في حين ستحمل القمصان البديلة الثانية والثالثة شعاري دار رعاية الأطفال في هايفن هاوس ومؤسسة "مايند" الخيرية للصحة العقلية تواليا.

وغرد كاين على تويتر قائلا "فخور جدا بالإعلان عن دعمي للنادي الذي منحني بدايتي الاحترافية وثلاث قضايا مذهلة من خلال رعاية قمصان ليتون أورينت في موسم 2020-2021".

وأشاد الفريق بسخاء كاين في الوقت الذي تمر فيه أندية الدرجات الدنيا بأوقات مضطربة.

وتعتمد معظم فرق الدرجات الدنيا في مدخولها على إيرادات بطاقات الدخول وعائدات النقل التلفزيوني من أجل الاستمرار، ومن المرجح أن تطول فترة السماح لعودة المشجعين لمتابعة المباريات من أرض الملعب لأشهر عديدة.

وقال النادي في بيان له "بموافقة من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز والاتحاد الإنكليزي ورابطة الدوري (الدرجتين الثالثة والرابعة)، تم الاتفاق على أول صفقة من نوعها يفخر بها النادي للغاية".

وأضاف "خلال هذه الأوقات العصيبة أراد هاري (كاين) دعم النادي الذي منحه بدايته الاحترافية، ولم يكن كريما جدا على النادي فحسب، بل تبرع أيضا برعاية القمصان الثلاثة".

