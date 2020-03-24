كاين يأمل العودة إلى المنافسات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

وغاب كاين عن "سبيرز" منذ مطلع العام الحالي بعد تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال المباراة أمام ساوثمبتون.

خضع قائد منتخب الأسود الثلاثة لجراحة في كانون الثاني/يناير حيث توقع مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عودته مع نهاية الموسم في منتصف أو نهاية شهر نيسان/أبريل.

إلا أن توقف المنافسات بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي فرض شللاً شبه كامل على الرياضة العالمية وأدى إلى وفاة أكثر من 16 ألف شخص، منح كاين الفرصة لخوض المزيد من المباريات في حال استكمل الموسم الحالي من الـ "بريميير ليغ" المعلق حتى إقله 30 نيسان/أبريل.

وقال كاين (26 عاماً) في حديث مع الموقع الرسمي للنادي اللندني "لست بعيداً كثيراً من التعافي، آمل أن أعاود العمل مع الفريق بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع (....) أنا في مرحلة جيدة وقادر على القيام بكل شيء، يتعلق الأمر الآن باستعادة لياقتي البدنية. لذا من وجهة نظري، أنا في موقع جيد".

وأسوة بالعديد من لاعبي كرة القدم حول العالم، يتابع كاين عن كثب الكارثة التي تسبب بها فيروس "كوفيد-19" على الاصعدة كافة معترفاً أن العمل على استعادة لياقته البدنية في هذه الظروف الاستثنائية وسط قلق عالمي في قطاع الصحة كان غريباً.

يملك كاين صالة مخصصة للتمارين في منزله حيث يقوم بعملية إعادة التأهيل فيما منح توتنهام كل لاعب برنامجاً فردياً للتدرب خلال فترة الحجر الصحي.

وقال الدولي الانكليزي "عائلتي بخير، وبطبيعة الحال الجميع يفكر بفيروس كورونا في الوقت الحالي وهو الوقت المناسب لنكون معاً، نبقى بأمان آملين أن يصبح كل شيء على مايرام"، متابعاً "إنها حالة غريبة، لم يختبرها أي منا من قبل. وكما في جميع الحالات، يجب أن تستخرج الأمور الإيجابية منها وتقوم بما أنت قادر عليه".

سجل كاين 17 هدفاً في جميع المسابقات مع توتنهام هذا الموسم فيما ودع فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيغ الألماني وخرج من كأس إنكلترا في غيابه على يد نوريتش سيتي.