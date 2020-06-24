كاين لا يعاني من مشكلة مع أسلوب مورينيو

وكان هذا أول هدف لكين منذ تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال توقف الموسم لثلاثة أشهر وساعد توتنهام في تحقيق أول انتصار في ثماني مباريات بجميع المسابقات ليصبح في المركز السابع بالدوري.

وقال الدولي الإنكليزي السابق بول ميرسون عقب تعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي إن كاين يعاني لهز الشباك في ظل أسلوب مورينيو المتحفظ وإن المهاجم يفكر في الانتقال لفريق آخر إذا استمر هذا النهج.

وأبلغ كاين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا توجد مشكلة لدي مع طريقة المدرب. هو يلعب للفوز وكذلك نحن وبالتأكيد يجب أن نتقدم ونسعى للفوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف "الناس والنقاد لديهم آراء ولكنني أشعر بحالة جيدة وبإيجابية وأحاول ألا أنصت للضجة في الخارج".

