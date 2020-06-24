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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كاين لا يعاني من مشكلة مع أسلوب مورينيو

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قال هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه لا يعاني من أي مشكلة بسبب أسلوب لعب المدرب جوزيه مورينيو عقب تسجيله الهدف الثاني خلال الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

Reuters

وكان هذا أول هدف لكين منذ تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال توقف الموسم لثلاثة أشهر وساعد توتنهام في تحقيق أول انتصار في ثماني مباريات بجميع المسابقات ليصبح في المركز السابع بالدوري.

وقال الدولي الإنكليزي السابق بول ميرسون عقب تعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي إن كاين يعاني لهز الشباك في ظل أسلوب مورينيو المتحفظ وإن المهاجم يفكر في الانتقال لفريق آخر إذا استمر هذا النهج.

وأبلغ كاين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا توجد مشكلة لدي مع طريقة المدرب. هو يلعب للفوز وكذلك نحن وبالتأكيد يجب أن نتقدم ونسعى للفوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف "الناس والنقاد لديهم آراء ولكنني أشعر بحالة جيدة وبإيجابية وأحاول ألا أنصت للضجة في الخارج". 
 

هاري كاين
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