كانتي يقترب من العودة إلى تدريبات تشيلسي

ويعول لامبارد على اللاعب البالغ 28 عاماً لتخفيف الحمل على الثنائي الإيطالي جورجينيو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، اللذين خاضا 90 دقيقة خلال الخسارة ضد مانشستر يونايتد 1-2 الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة.

ووضعت الخسارة حداً لسبعة انتصارات متتالية لتشيلسي، وقد رأى لامبارد أن هذا التعثر يعود سببه إلى النقص في خيارات خط الوسط.

وقال النجم الدولي السابق "سينضم كانتي لحسن الحظ إلى التمارين في اليومين المقبلين. كنت أود منح راحة لجورجينيو وكوفاسيتش بسبب مجهودهما الكبير".

وتابع "لم أتمكن بسبب غياب نغولو، روس باركلي وروبن لوفتوس-تشيك لفترة طويلة".

وبحال تعافي بطل العالم بشكل كامل، سيكون جاهزاً لخوض مواجهة كريستال بالاس في دربي لندني ضمن الدوري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.